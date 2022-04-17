Илья Кива призвал Россию нанести ядерный удар по Украине

У предателя Украины Ильи Кивы случилось сезонное обострение. Теперь он, прячась в России, призывает Кремль нанести ядерный удар по Украине.

По мнению обладателя справки из психиатрической больницы и "жомовой ямы" на Полтавщине, Россия до сих пор не использовала ядерное оружие, не желая "нарушать правила". Людоедский призыв уничтожить Украину Кива разместил в своем Telegram-канале.

Прогрессирующее психическое заболевание подсказало Киве, что именно ядерный удар по Украине, который в случае совершения унесет сотни тысяч, а может и миллионы жизней украинцев - именно тот способ, который "может поставить точку в противостоянии" и остановить "увеличение в геометрической прогрессии жертв с обеих сторон".

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"Зеленский, его окружение и западные кураторы больше всего боятся нанесения РФ превентивного удара оружием массового поражения. Именно это может поставить точку в сегодняшнем противостоянии, не только с украинской властью, но и всем Западом. Который активно и уже открыто сегодня принимает участие в военном конфликте на Украине. Дальше участие Запада будет только расти, а значит и жертвы с обоих сторон будут увеличиваться в геометрической прогрессии", - пишет предатель.

Бывшего депутата Верховной Рады от "ОПЗЖ", который попал в парламент благодаря поддержке этой пророссийской партии со стороны определенного количества граждан, не волнуют жизни украинцев в целом и его избирателей в частности. Он очень переживает за "ущерб России".

"Затягивается время и готовятся новые шаги для нанесения ущерба и урона России. И если кто думает, что это не по правилам, запомните: эти правила Запад написал в своих интересах и только для того, чтоб эффективней можно было вас уничтожить",- заявил Кива.

Он также назвал Зеленского "террористом", с которым "нельзя вести переговоры".

"Переговоры с террористом-Зеленским все равно ничего не дадут и не принесут. Да и нельзя вести переговоры с террористами", - резюмирует Кива.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Киве очередное подозрение из-за призывов к войне. Если его поймают - а его непременно поймают, - наказание предателя Украины ожидает серьезное. Ведь ему инкриминируют нарушение сразу нескольких очень тяжелых статей УК Украины.