Готовится второй этап эвакуации с "Азовстали": Зеленский раскрыл детали

Украина готовит второй этап эвакуационной миссии из "Азовстали" в Мариуполе. Из металлургического комбината должны вывезти раненых и медиков.

Об этом в вечернем обращении к украинцам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, это станет возможным, если все стороны выполнят договоренности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных. Всех героев, которые защищают Мариуполь. Это очень сложно. Но важно. Уверен, все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежды. Мы не останавливаемся. Ежедневно ищем такой дипломатический вариант, который может сработать", – отметил президент.

Он добавил, что готовится продолжение работы гуманитарных коридоров для всех жителей Мариуполя и окрестных населенных пунктов.

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