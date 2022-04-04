Глава Донецкой ОВА призвал дончан покинуть область: так ВСУ будет легче бить врага

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко призвал местных жителей покинуть регион. Он посоветовал людям временно перебраться в более безопасную область.

Об этом Кириленко сказал в интервью изданию "LIGA.net". Он объяснил: с большой долей вероятности можно сказать, что ситуация на Донетчине будет усложняться.

В связи с этим людям нужно постараться по возможности выехать из области, чтобы выбить этот рычаг давления на власти и украинских военных из рук российских оккупантов.

"Одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому людям нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", – сказал Кириленко.

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При этом он добавил, что у военного командования и местных властей в условиях военного положения есть право на принудительное отселение людей. Однако украинская сторона в этом вопросе не хочет уподобляться захватчикам из РФ.

"Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", – отметил глава ОВА.

Добавим, что к эвакуации призвал также и глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Он сказал людям, что лучше уехать, чем пытаться переждать обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты накрыли обстрелами населенные пункты в Донецкой области, применив запрещенные фосфорные снаряды. Вследствие атаки агрессора пострадали люди, в том числе четверо детей.

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