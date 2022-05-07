Генсек НАТО заявил, что ждет более жестокого наступления РФ в ближайшие недели

В НАТО ожидают усиления наступления российских войск в Украине уже в ближайшие недели. Также Россия будет с еще большим остервенением разрушать критическую инфраструктуру и жилые районы украинских городов и сел.

Давно анонсированному наступлению России на украинский Донбасс мешают отважные украинские воины и глупость российских командиров. Об этом в интервью изданию WELT заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава Североатлантического Альянса прогнозирует активизацию наступления России в ближайшие недели и еще большие разрушения, которые агрессор будет пытаться причинить Украине.

"Мы должны готовиться к наступлению русских и к еще большей жестокости, еще большим лишениям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов", - уверен Столтенберг.

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Он убежден, что планы президента РФ Владимира Путина по стремительной оккупации украинского Донбасса сорвали героические украинские воины - не без помощи бездарных российских командиров и деморализации, все больше и больше охватывающей российские войска.

"Нынешнее российское наступление в Донбассе пока не набирает оборотов, потому что украинские войска энергично обороняются . Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинские войска храбры и знают, за что воюют. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа и многие не знают, за что воюют", - заявил Столтенберг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков повышенной готовности ядерных сил РФ. По мнению главы Альянса, больше похоже на то, что Кремль пытается запугать Запад ядерной войной, не рассматривая - по крайней мере, в данный момент, - варианта с реализацией угроз.