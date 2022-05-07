Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков повышенной готовности ядерных сил РФ

В НАТО не видят признаков возможной подготовки Российской Федерации к использованию ядерного вооружения против Украины либо западных стран, поддерживающих украинцев в их борьбе с российской агрессией. Признаков приведения ядерных сил РФ в повышенную готовность в Северноатлантическом альянсе не фиксируют.

При этом постоянные угрозы Москвы нанесением ядерных ударов из-за поддержки Западом Украины не заставят цивилизованный мир отказаться от предоставления помощи и поддержки стране, подвергшейся подлому нападению России. Об этом в интервью изданию WELT заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Журналист спросил у Столтенберга, может ли Москва нанести ядерный удар по западным странам, как это регулярно обещают пропагандисты на государственных российских телеканалах или таким образом Кремль пытается помешать поддержке Украины странами Запада. На это генсек НАТО ответил, что помощь Украине не нарушает ни одной буквы ни в одном из существующих международных конвенций, договоренностей или Устава ООН.

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"Мы имеем право поддерживать Украину. Украина — суверенная страна, и согласно Уставу ООН каждая суверенная страна имеет право на самооборону. Мы помогаем Украине реализовать это право. Если бы мы этого не сделали, мы бы согласились на использование военной силы для победы. Я не хочу жить в таком мире", - емко сформулировал истинные причины происходящего Столтенберг.

Стремление цивилизованного мира не дать России силой разрушить существующий миропорядок и оплаченные кровью во время Второй мировой войны хрупкие основы мирного сосуществования на планете, вызывает в Москве настоящее бешенство.

Однако, по мнению Столтенберга, постоянные угрозы применения ядерного оружия, которые звучат из Кремля, пока остаются лишь словами.

"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и невнимательно. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе и в России. С начала войны на Украине 24 февраля НАТО не заметила никаких изменений в ядерной стратегии России", - констатировал Столтенберг.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал любой транспорт НАТО с оружием для Украины "целью для уничтожения". Такие угрозы уже неоднократно звучали ранее. И на них Альянс давал однозначный ответ: любая атака натовских конвоев, предпринятая Россией, будет расценена как атака на все государства-члены НАТО - и получит молниеносный ответ.