Генерал-лейтенант Кожемякин: захватить Киев нереально, у РФ сброд вместо армии

Народный депутат Украины, генерал-лейтенант Андрей Кожемякин заявил, что российские оккупанты не могут захватить Киев и не могли сделать этого 2-3 недели назад. Тогда они безуспешно пытались взять украинскую столицу в кольцо, но спецподразделения РФ отказались от попыток зайти в Киев.

Об этом Кожемякин рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. Он назвал армию страны-агрессора "военным сбродом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первые два-три дня полномасштабного вторжения в Украину показали всему миру, насколько российские солдаты лишены патриотизма и мотивации. Они не готовы выполнять какие-либо боевые задачи, а скорее могут бросить оружие и по возможности бежать обратно в РФ.

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Оккупанты в Украине обречены на проигрыш, отметил Кожемякин.

Будут ли снова атаковать Киев и когда можно возвращаться в столицу

Генерал-лейтенант Андрей Кожемякин считает, что путинская армия может снова двинуться на Киев в том случае, если им удастся добиться успехов на Донбассе, где сейчас сосредоточены основные силы оккупантов.

Тогда не исключено, что 20-тысячная группировка войск РФ, которая сейчас находится в районе Гомеля и Мозыря (Беларусь), может совершить еще один поход в сторону украинской столицы.

Кожемякин посоветовал людям возвращаться в Киев не раньше, чем с середины мая, так как в городе продолжают работать правоохранители и военные, которые зачищают столицу от диверсантов. Кроме того, в Киеве также действуют коллаборанты, которые работают наводчиками на пользу оккупантов.

Для этих работ силовиков необходимо соблюдение комендантского часа, а большое количество людей и машин в городе могут им помешать.

Когда закончится война

Кожемякин высказал мнение, что война в Украине закончится через три месяца поражением РФ. Это станет возможным благодаря помощи наших партнеров, мужеству и стойкости украинских военных и всего нашего народа.

Он добавил, что сейчас руководству РФ уже сложно представить, что они должны продемонстрировать россиянам к 9 мая в качестве "победы" – маленькой, но раздутой пропагандой до значительных масштабов.

"Это может быть удар по направлению Славянска, Краматорска и Северодонецка – для того, чтобы выйти на границы Луганской и Донецкой области. Еще для Путина очень важен захват Мариуполя и склонение его защитников к сдаче в плен или полное уничтожение", – сказал Кожемякин.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов считает, что президент РФ Владимир Путин в ходе нового готовящегося наступления хочет установить контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей и попытаться окружить группировку ВСУ в зоне проведения ООС.

Если оккупантам удастся это сделать, дальше они могут двинуться на Днепр и на Киев.