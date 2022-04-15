Чего хочет Путин от наступления на Донбасс и что получит: Жданов озвучил прогноз

Президент страны-агрессора России Владимир Путин в ходе нового готовящегося наступления планирует установить контроль над всей территорией Луганской и Донецкой областей и попытаться окружить группировку ВСУ в зоне проведения ООС. Но возможности армии РФ не позволяют продвинуться даже в направлении Краматорска.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов. "Если будет получаться, то они пойдут дальше на Днепр, а потом на север на Киев", – добавил он.

По оценкам Жданова, между желаниями и возможностями Кремля в войне против Украины существует огромная пропасть. С одной стороны, там планируют продолжить активное наступление, но с другой, агрессор несет огромные потери и на сегодняшний день не достиг ни одной из поставленных перед собой целей.

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"Как оказалось, между "хочу" и "могу" очень большая пропасть. Пока они не могут даже существенно продвинуться в направлении Краматорска", – отметил эксперт.

Он высказал убеждение в том, что на День Победы 9 мая Путин не сможет заявить россиянам о серьезных достижениях на фронте.

"Если сильно постарается, может быть, они возьмут Мариуполь. Но сначала туда надо перебросить войска, потому что та группировка, которая там находится, не может взять Мариуполь больше месяца", – напомнил Жданов.

Он добавил, что, даже водрузив на административных зданиях российский триколор, оккупанты не смогут полностью взять этот город. "Все равно будут идти уличные бои. Даже если в центре или на какой-то улице они установят российский флаг, полностью выбить наших оттуда будет невозможно", – подчеркнул эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исход битвы за Донбасс во многом будет зависеть от того, насколько быстро наша страна получит военную помощь от союзников. Прежде всего, из США.