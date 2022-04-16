Из Мариуполя и Бердянска за сутки удалось эвакуироваться 1381 человеку: как работали гумкоридоры 16 апреля

По гуманитарным коридорам за субботу, 19 апреля, удалось выехать в более безопасные места 1449 украинцам. Из них из Мариуполя и Бердянска – 1381.

В то же время российские военные продолжали грубо нарушать договоренности. Из-за плотных и массовых обстрелов была полностью сорвана эвакуация из города Лисичанск Луганской области. Об этом вечером в субботу сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Известно, что 1381 человек доехал до Запорожья из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте. Среди них из Мариуполя – 170 эвакуировавшихся.

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По "зеленым коридорам" за сутки 1211 человек доехали из городов Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь (Запорожская область).

Из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, было эвакуировано 68 украинцев.

В целом на 16 апреля было запланировано девять гуманитарных коридоров.

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