Если кто-то боится принять решение о передаче Украине оружия: Зеленский показал фото разрушенных оккупантами городов

Президент Украины Владимир Зеленский показал фото разрушенных оккупантами мирных украинских городов. Таким образом он в очередной раз призвал международное сообщество предоставить нашим защитникам еще больше вооружения.

В частности, Вооруженным силам Украину нужны самолеты, танки, артиллерия и снаряды. Снимки Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале.

"Если кто-то боится принять необходимые решения, в частности для того, чтобы мы получили самолеты, танки, необходимую артиллерию и снаряды, это делает этих людей ответственными за катастрофу, которую российские войска создали в украинских городах", – подчеркнул он.

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На кадрах видно разрушенные дома, здания, которые находятся в огне, пустые детские площадки и брошенные игрушки.

Отметим, что накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину в войне против России. Он подчеркнул, что НАТО будет поставлять оружие нашей стране так долго, как потребуется. В то же время генсек НАТО воздержался от конкретного ответа на вопрос о необходимости предоставить Украине наступательное вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейские государства хотят предоставить Украине больше денег для закупки оружия. Европейский Союз увеличит денежную помощь на поставку вооружений в нашу страну до 1 млрд евро.

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