'Если бы знали, кто автор фразы, – не вернулся бы': морпех, обругавший русский корабль, рассказал о плене

Морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов, которого сегодня весь мир знает благодаря фразе о "русском военном корабле" недавно вернулся из плена. Он рассказал в интервью "Общественному", что пережил и что ему помогало держаться и не отчаяться.

В российско-украинской войне Роман уже четыре года – подписал контракт в 2018 году и начал служить в Одесской области. За это время он многое увидел, но по его словам, нынешняя фаза войны совсем иначе (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Когда прозвучали первые предупреждения о полномасштабном вторжении, никто не ожидал, что это будет так жестоко. Все началось спонтанно. Когда мы увидели на горизонте орков, то поняли, что началась уже полномасштабная война", – рассказал Роман.

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По состоянию на 24 февраля, по словам военного, они находились на острове Змеиный в Черном море. В 9:00 появился русский корабль.

"Прибыл морской десант, включили их знаменитую запись, что мы должны сдаться, потому что нас будут сейчас бомбить. Немного было страшно, но хотелось дать достойный отпор", – вспоминает морпех.

Роман Грибов рассказал, что в плену с ними обращались "хуже, чем с собаками", издевались физически и морально. За все это время украинских пленников трижды перемещали.

"Началось с Крыма. Дальше были палаточные лагеря, СИЗО. С нами обращались хуже, чем с собаками. Переодевали в "робу" зеков, давили морально", – рассказал морпех.

Хуже всего, по его словам, было то, что на них давили психологически. У них не было никакой информации о том, что происходит в Украине.

"Они на нас давили тем, что они уже захватили Украину. Рассказывали, что Киев и другие города уже захватили, что нет смысла возвращаться, а если вернемся – нас примут там очень плохо", – рассказал Роман.

Держаться, рассказал Роман, помогали мнения о родных.

В день обмена им не сказали, куда их везут. Пленным связали руки за спиной, а на шею надели петли, поэтому многие по дороге задыхались. Ребята были уверены, что их везут на расстрел.

"Забросили в машину как мясо, вещами сверху позабросали и так возили часа три-четыре... О том, что это обмен, нам сказали в последний момент", – Роман.

По возвращении из плена морпехи попали в госпиталь. Но Роману сначала хотелось увидеться с родными.

"Отпуск длился всего месяц, но был очень насыщенным. Из-за этой известной уже фразы я с кем-нибудь познакомился, много где побывал", – рассказал Роман.

Морпих признался – о том, что его фраза стала легендарной, он узнал от мужчины, занимавшегося обменом. Сначала не понял, о чем идет речь, но когда подъезжал поближе к дому, понял, видя ее на бордах.

Он рассказал, что россияне, взявшие их в плен, не знали, кто именно автор этой фразы

"Они не знали, кто это сказал. И это хорошо, потому что, думаю, со мной не хорошо поступали бы в таком случае. Домой я бы не вернулся", – сказал он.

Сейчас Роман планирует возвращаться в армию и "рубить орков".

"За нами правда и победа. Мы очень сильный народ и никакие решисты не смогут сюда влезть", уверен – Роман Грибов.

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