Террорист Гиркин высмеял 'сказки' Кадырова о штурме 'Азовстали' в Мариуполе: в телепортацию не верится

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) уличил главу Чечни Рамзана Кадырова во лжи о пребывании чеченцев в Мариуполе. Он высмеял его слова о том, что те "берут штурмом" местный завод "Азовсталь".

Террорист заявил, что российские силы не справляются со "спецоперацией", но кадыровцев в окруженном ими городе на Донетчине быть не может. Такое "возмущение" отставной офицер ВС РФ и экс-полковник ФСБ оставил в своем Telegram-канале.

"По сообщениям тех, кто реально сражается в Мариуполе (прямо сейчас) можно утверждать, что завод, который "штурмуют" чеченские спецназовцы, находится где угодно, только не в Мариуполе", – выразил убеждение Гиркин.

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Он возмутился тем, что российские солдаты, якобы в силу "целого ряда объективных и субъективных обстоятельств", до сих пор не сумели пробиться к границам завода "Азовсталь". Все через жилую застройку, которую хорошо обороняют украинские военные.

"А в возможность телепортации чеченских бойцов в тыл к "украм", мягко говоря, не очень верится", – добавил террорист.

На несоответствие заявлений боевиков, которые всячески пытаются поспособствовать РФ в войне против Украины, указал российский и украинский журналист-международник Иван Яковина.

"Гиркин пишет, что Рамзан врет, когда заявляет о начале штурма "Азовстали" в Мариуполе. До него еще очень долго пробиваться через жилую застройку, причем бои ведут не кадыровцы, а "ДНР"овцы. В общем, скандал там у них", – прокомментировал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Кадыров похвастался "приездом" в заблокированный и беспощадно уничтожаемый российскими оккупантами Мариуполь. Перед тем он предусмотрительно подтер метаданные из "видеодоказательства" своего пребывания в Украине, но украинцы быстро разоблачили ложь трусливого путинского сообщника.

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