Буданов объяснил, почему войска РФ отступили с Киевщины, и назвал главную проблему оккупантов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в конце марта войска РФ отступили из Киевской области под давлением украинских Сил обороны. Поняв, что они оказались в окружении, оккупанты начали бежать.

Об этом генерал-майор рассказал изданию SPIEGEL. Его ответы на некоторые вопросы иностранного журналиста Кристиана Эша опубликованы в официальном Telegram-канале ГУР МО.

Так, говоря о ситуации на Киевщине, глава военной разведки отметил, что оккупационные войска РФ не просто отошли – украинские защитники их выгнали из региона. А началось это с того, что ВСУ вернули контроль над городом Ирпень.

"Это грозило разрезанием их сил в Киевской области. Россияне быстро поняли, что спустя всего несколько дней они оказались в той же ситуации, которую сами любят нанести противнику – окружение и разграничение своих сил. Поэтому они решили отступить", – пояснил Буданов.

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Он выразил удивление тому, как некомпетентно и неосторожно командиры захватчиков подошли к проведению своей "большой операции".

"Насколько нам известно, они абсолютно верили, что смогут сделать это (взять Киев. – Ред.) за три дня. Если это так, то российское руководство, видимо, удивляется, насколько "компетентны" их генералы. Они приняли желаемое за реальность", – заявил глава ГУР МО Украины.

В интервью немецкому изданию он также прокомментировал боевые потери военного командования ВС РФ. По его мнению, этому способствовал очень низкий профессиональный уровень российских генералов.

"Одной из причин является кумовство в российской армии. Это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки в отдельности! Это памятник идиотизма", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант СБУ в отставке, народный депутат Андрей Кожемякин предположил, что оккупанты могут прибегнуть к второй попытке захватить Киев, хотя это нереально. Также он рассказал, какую задачу "максимум" поставил Путин своим войскам до 9 мая.