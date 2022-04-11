Оккупанты проводят перегруппировку: названа дата, когда РФ может начать наступление на востоке Украины

Россия начнет наступательную операцию на востоке Украины в течение следующей недели. По данным разведки, враг проводит наращивание системы управления и материально-технического обеспечения и формирует дополнительные резервы.

Начало наступления намечено на период с 12 по 19 апреля. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Враг продолжает перегруппировку войск для наступления в Восточной операционной зоне, наращивает системы управления и материально-технического обеспечения. По предварительным данным, наступательная операция противника в Восточной операционной зоне запланирована на 12-19 апреля этого года", - отметили в Минобороны.

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Параллельно враг понимает, что у украинской армии есть все шансы выбить российских оккупантов из Херсона, поэтому оккупанты пытаются улучшить свои тактические позиции в Южнобужском операционном районе и закрепиться на административных границах Херсонской области.

На оккупированных территориях рашисты продолжают репрессии против мирных жителей.

Чтобы не дать ВСУ перебросить силы из освобожденных регионов на более горячие направления, выведенные из Украины российские подразделения частично оставлены в Гомельской области (Беларусь) и в Брянской и Белгородской областях (РФ), чтобы создавать эффект военного присутствия и сковывать силы украинского войска.

"Продолжается формирование дополнительных резервов. В Центральном ПО проводится отбор кандидатов для комплектования БТГр 2, 41 А и 90 тд. Приоритетные специальности: механик-водитель, наводчик-оператор, командир танка/БМП, водитель БТР/БМП. Враг продолжает применять высокоточное вооружение для уничтожения подразделений ВС Украины, военной и гражданской инфраструктуры", - подчеркнули в Минобороны Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты готовят наступление на Слобожанском направлении, на Донбассе проводят штурмовые действия. Также в оккупированных районах Донецкой области, в частности, в Волновахе, рашисты заставляют детей идти в школу в разгар боевых действий. Очевидно, они планируют прятаться от ВСУ за спинами маленьких украинцев.