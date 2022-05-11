Боец ВСУ заявил об уничтожении вертолета Ка-52 'Аллигатор' в районе Изюма

Защитники Украины под Изюмом уничтожили еще один вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его стоимость превышает десяток миллионов долларов.

Об этом днем 11 мая сообщил воин Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко в своем Twitter. По его словам, российский "Аллигатор" сбили зенитчики 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Уничтожить вражеский вертолет удалось из ПЗРК "Перун" производства Польши, отметил боец.

"Только что зенитчиками 95-й ОДШБр в райне Изюма из ПЗРК "Перун" уничтожен вражеский вертолет Ка-52. Верьте в ВСУ", – написал Юрий Кочевенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая десантники 80-й ОДШБр сбили российский ударный Ми-24 из ПЗРК Stinger. Он стал пятнадцатым вражеским вертолетом, сбитым бойцами этой бригады ВСУ.