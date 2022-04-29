Битва за Донбасс остается ключевой для РФ, идут тяжелые бои возле двух городов – разведка Британии

Битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением для страны-агрессора. Оккупанты по-прежнему бросают основные усилия для захвата всей территории Донецкой и Луганской областей.

Особо тяжелые бои на востоке страны были вблизи нескольких населенных пунктов. Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании в Twitter.

По информации разведки, боевые действия были особенно тяжелыми вокруг Лисичанска и Северодонецка, с попытками продвижения на юг от Изюма к Славянску

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены. В результате оккупационные войска понесли существенные потери.

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Напомним, российские военные обстреляли Луганскую область – под ракетный удар попали населенные пункты Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье и Попасная. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что на Донбассе российская армия не демонстрирует существенных прорывов на фронте, не говоря уже о взятие в окружение украинских группировок войск. Оккупанты на линии фронта в 500 километров добиваются лишь небольших тактических успехов, хотя имеют больше военной техники, особенно артиллерии.