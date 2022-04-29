На Луганщине идут бои за Орехово, под огнем ряд населенных пунктов, – Гайдай
Российские военные обстреляли Луганскую область – под ракетный удар попали населенные пункты Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье и Попасная. В результате повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, сейчас идут бои между украинскими защитникам и оккупантами за село Орехово.
"В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек. Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь – тушить приходилось несколько часов", – сказано в сообщении.
Чиновник также рассказал, что враг пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного. Россияне со всего вооружения, которое у них есть, открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру, – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ.
По словам Гайдая, на фронте украинские защитники отбили девять атак врага, а также уничтожили:
шесть танков;
артиллерийскую систему;
12 единиц бронированной техники;
автомобиль и зенитную установку;
самолет;
крылатую ракету;
пять беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Луганской области российские оккупанты не перестают обстреливать населенные пункты и мирных граждан. В результате такого обстрела в Приволье погиб 68-летний мужчина.