Байден опроверг заявления РФ о взятии Мариуполя

Президент США Джо Байден усомнился в том, что российские оккупанты установили контроль над Мариуполем. Американский лидер призвал организовать гуманитарные коридоры, чтобы спасти украинцев, которые остаются в городе.

Об этом заявил Байден во время пресс-конференции с журналистами 21 апреля, передает Белый дом. Его спросили, что означает заявление Путина о контроле над Мариуполем. "Во-первых, сомнительно, контролирует ли он Мариуполь", – парировал президент.

Байден подчеркнул – нет доказательств того, что Мариуполь полностью пал. По его словам, Путин должен разрешить гуманитарные коридоры, чтобы люди, которые находятся на территории завода "Азовсталь" и под завалами в других местах, могли выбраться оттуда.

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"Так поступил бы любой глава государства в таких обстоятельствах", – заявил Байден.

Накануне ряд российских политических деятелей объявили, что полностью захватили Мариуполь. Однако наши защитники остаются в городе, как и множество мирных жителей. Также там продолжаются уличные бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля президент Владимир Зеленский тоже подчеркнул, что часть Мариуполя остается под контролем наших защитников. Он отметил, что сейчас Украина ведет подготовку к военному пути деблокады города.