Зеленский: большую часть Мариуполя захватили войска РФ, Украина готовится к военному пути деблокады

Практически вся территория Мариуполя захвачена русскими оккупационными войсками. Однако есть часть города, которую контролируют украинские военные.

Об этом на совместном брифинге с премьер-министрами Испании и Дании сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Также он добавил, что сейчас Украина ведет подготовку к военному пути деблокады города.

Президент подчеркивает, что ситуация в регионе остается сложной, но власти поддерживают связь с бойцами "Азова" и пытаются спасти как можно больше людей.

В городе заблокировано около 120 тысяч мирных жителей. "По гуманитарным коридорам, ведущим к вывозу этих людей – работаем постоянно и кого-то удается вывезти. В последнее время россияне блокируют этот процесс. Было предложение обмена хотя бы раненых людей. Мы знаем, что Россия эти сигналы получила и наши ребята из "Азова" тоже знают эту информацию", – добавляет Зеленский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент рассказал о катастрофической ситуации в Мариуполе. По его словам, в городе все разрушено, исчезли тысячи людей.