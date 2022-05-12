Бойцы полка "Азов" заявили, что выбивают российских фашистов с ранее захваченных ими позиций на "Азовстали". Несмотря на нехватку боеприпасов и большое количество раненых на 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное.

Об этом 12 мая сообщила пресс-служба полка и опубликовала в YouTube видео атаки украинских бойцов на оккупантов.

"Защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование врагом авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и прочего вооружения", – говорится в описании к видео.

Напомним, ранее в сети запустили онлайн-петицию с требованием спасти оцепленный российскими оккупационными войсками и почти полностью разрушенный Мариуполь. Мэрия города призвала ее поддержать.

Видео дня

Сейчас ее уже подписали более 1 млн человек. Поддержать петицию можно по ссылке.

Ранее сообщалось, что украинские защитники в окруженном российскими оккупантами Мариуполе продолжают посылать сигналы о готовности выйти из города, если для этого будут созданы условия. И.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным "Волынь "призвал применить процедуру extraction для "Азовстали".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия отказалась проводить процедуру экстракшна на комбинате "Азовсталь". Кафиры требуют капитуляции защитников Мариуполя.