Командир морпехов 'Волына' призвал применить процедуру extraction для находящихся на 'Азовстали'. Видео

Украинские защитники в осажденном российскими оккупантами Мариуполе продолжают посылать сигналы о готовности выйти из города, если для этого будут созданы условия. И.о. командира 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным "Волына" призвал применить процедуру extraction для находящихся на "Азовстали".

Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram. Командир морпехов заявил о тяжёлой ситуации на заводе "Азовсталь".

"В нашей группировке есть более 600 раненых парней, разного уровня сложности и им очень нужна медицинская помощь. Здесь нет ни условий, ни медикаментов, ни персонала, который мог бы им помочь. У нас есть гражданские раненные, которым мы даем помощь насколько мы можем", - рассказал он.

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"Волына" подчеркнул, что на "Азовстали" находятся сотни гражданских украинцев, среди которых дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. При этом, есть проблемы с едой, водой и другим обеспечением.

В связи с этим он призвал процедуру extraction. Она предполагает вывоз, выведение военных и гражданских из места боевых действий в безопасную зону, в частности – на территорию третьего государства.

По словам, "Волыны", такую же процедуру применяли в 1940 году для вывода англо-французских войск из Дюнкерка.

Напомним, жители Мариуполя Александр, Елена, Валентина, Евгений и немногие другие украинцы чудом смогли спастись из разбомбленного оккупантами города. Вначале все желающие выехать проходят через фильтрационный лагерь, но далеко не всем удается попасть в список на эвакуацию. Александр пребывание в этом месте сравнил с концлагерем.

Ранее российские военные сорвали согласованную эвакуацию из Мариуполя в Запорожье и принудительно вывезли людей в оккупированный Докучаевск. Права выбора гражданским не оставили.

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