Верещук рассказала, как может проходить эвакуация из 'Азовстали': будет несколько этапов

Россия отказалась проводить процедуру "экстракшн" на комбинате "Азовсталь". Оккупанты требуют капитуляции защитников Мариуполя.

Об этом заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире "1+1". По ее словам, спецоперация по спасению раненых пройдет в несколько этапов.

"Сейчас продолжаются переговоры. Как вы знаете, наши ребята не согласны сложить оружие. На сегодня есть лишь единственный путь –идти пошагово. Спецоперация будет иметь несколько этапов. Первый этап – это эвакуация тяжелораненых", – сказала она.

Верещук также добавила, что переговоры, которые ранее проводились с российской стороной, прекращены.

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"Мы начали новый раунд переговоров. Предыдущие завершены неудачей. Там находятся сотни солдат и офицеров ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, СБУ, Пограничной службы и тероборони. Ребят надо спасать. Все нуждаются в спасении", – подчеркнула министр.

Отметим, после эвакуации гражданских с территории комбината оккупанты с новой силой бомбят последний форпост защитников в Мариуполе, практически непрерывно обстреливают его и пытаются захватить. Так, сегодня стало известно, что российские военные пытаются блокировать выходы из подземных переходов, на которые ему указал предатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец "Азова", находящийся на территории "Азовстали", призвал международное сообщество спасти раненых Героев. Он подчеркнул, что "300-е" находятся в максимально тяжелых условиях и при отсутствии даже элементарных медикаментов просто гниют живьем.