'Не теряют надежды': в Киеве под прожекторами разбирают завалы на месте удара РФ, люди приносят игрушки в память о погибших детях. Фото и видео

Вечером, 28 августа, в Киеве под прожекторами продолжается разбор завалов на месте атаки страны-террориста. Люди не теряют надежды, что их родственников или знакомых еще найдут живыми.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.ua Андрей Жигайло. На месте удара уже возник стихийный мемориал жертв, сюда приносят игрушки и цветы в память о погибших детях и взрослых.

Сообщение ГСЧС

Еще вчера эти игрушки приносили радость своим маленьким владельцам: их обнимали, ими играли. Возможно, у них даже были свои имена.

Там, где еще вчера раздавался звонкий детский смех, где бурлила жизнь – сегодня слезы и боль.

Этот импровизированный мемориал, к которому люди несут цветы и игрушки в который раз напоминает нам, что Россия жестоко отбирает у нас самое ценное – детство и жизнь наших детей! Жизнь, которая не должна заканчиваться от взрыва ракеты!

Каждый принесенный цветок – это боль, каждая игрушка – это память о четырех маленьких сердечках, которые перестали биться сегодня!

Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких этой страшной ночью! Это невозможно забыть! Это нельзя простить!

Что известно об обстреле Украины 28 августа

Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка, под завалами ищут людей.

На 21 час известно о 21 погибшем человеке, среди них – четверо детей. Еще 48 человек пострадали.

В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.

К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.

Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.

В Винницкой области из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру почти три десятка населенных пунктов остались без света.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг армия РФ морскими дронами поразила корабль ВМС ВСУ "Симферополь" в устье Дуная. Один член экипажа погиб, несколько получили ранения, еще нескольких ищут.

