"Не теряют надежды": в Киеве под прожекторами разбирают завалы на месте удара РФ, люди приносят игрушки в память о погибших детях. Фото и видео
Вечером, 28 августа, в Киеве под прожекторами продолжается разбор завалов на месте атаки страны-террориста. Люди не теряют надежды, что их родственников или знакомых еще найдут живыми.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.ua Андрей Жигайло. На месте удара уже возник стихийный мемориал жертв, сюда приносят игрушки и цветы в память о погибших детях и взрослых.
Сообщение ГСЧС
Еще вчера эти игрушки приносили радость своим маленьким владельцам: их обнимали, ими играли. Возможно, у них даже были свои имена.
Там, где еще вчера раздавался звонкий детский смех, где бурлила жизнь – сегодня слезы и боль.
Этот импровизированный мемориал, к которому люди несут цветы и игрушки в который раз напоминает нам, что Россия жестоко отбирает у нас самое ценное – детство и жизнь наших детей! Жизнь, которая не должна заканчиваться от взрыва ракеты!
Каждый принесенный цветок – это боль, каждая игрушка – это память о четырех маленьких сердечках, которые перестали биться сегодня!
Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких этой страшной ночью! Это невозможно забыть! Это нельзя простить!
Что известно об обстреле Украины 28 августа
Ночью Россия атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В Дарницком районе разрушена пятиэтажка, под завалами ищут людей.
На 21 час известно о 21 погибшем человеке, среди них – четверо детей. Еще 48 человек пострадали.
В столице также повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мировое сообщество отреагировать.
К месту попадания в дом в Дарницком районе прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки.
29 августа в Киеве объявлен днем траура по жертвам российского обстрела.
Кроме того, враг ночью ударил по парку скоростных поездов. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков, что стало первым случаем потери поезда Hyundai, закупленного в 2012 году.
В Винницкой области из-за вражеской атаки на критическую инфраструктуру почти три десятка населенных пунктов остались без света.
Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг армия РФ морскими дронами поразила корабль ВМС ВСУ "Симферополь" в устье Дуная. Один член экипажа погиб, несколько получили ранения, еще нескольких ищут.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!