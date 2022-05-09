Арестович заявил, что остров Змеиный стал для оккупантов 'Чернобаевкой'. Видео

Удержание острова Змеиный превращается для армии оккупантов РФ в новую "Чернобаевку". Военного смысла в удержании острова для страны-агрессора нет никакого.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Марком Фейгиным. Он отметил, что готовить вероятную атаку на Одессу с острова не могут, так как он слишком мал (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не пойму, зачем он им нужен, потому что это новая "Чернобаевка". Все, кто находится на Змеином, мы их "чернобаим" снова и снова", – сказал Арестович.

Он заявил, что нахождение оккупантов на Змеином – "большое преимущество" для Украины.

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"Потому что всегда есть куда бить, и не промахнешься. Результаты последних двух дней показали, что – "Добро пожаловать на Змеиный", – подчеркнул он.

По поводу логики удержания острова эксперт отметил, что это "русский способ войны – захватить и удерживать".

"Зачем? Смысл какой? Что это дает?" – риторически спросил он.

Советник главы ОПУ отметил, что украинские военные в случае получения приказа о захвате острова в первую очередь спросили бы: "А чтобы что?" и что делать с островом после его захвата.

"Получить свою Чернобаевку, чтобы по нам крыли теперь российские корабли, авиация, артиллерия и мы теряли человека за человеком…" – сказал эксперт.

Он отметил, что кому-то, возможно, не хватает, собственно, Чернобаевки, но вообще-то "я пока сторонник того, чтобы российская армия его удерживала, а мы по ней били, пока не набьем, как следует".

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни мая Украина нанесла уже несколько прицельных ударов по силам врага на острове Змеиный. Так, была уничтожена система ПВО, разрушены постройки, занятые оккупантами, а также подбит десантный корабль проекта "Серна".

Еще после первых ударов в РФ даже заговорили об эвакуации с острова, но пока дело не сдвинулось с места.