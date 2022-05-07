В ВСУ показали новые кадры мощных ударов по катеру врага на Змеином

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительный удар по катеру российских оккупантов на острове Змеиный. Позиции врага украинские защитники атаковали с воздуха.

В результате удара на позициях оккупантов начался пожар. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в Facebook (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео ВСУ показали катер оккупантов и живую силу противника. Защитники Украины нанесли по врагу сразу несколько ударов с воздуха.

"Настойчивость рашистов, с которой они реализуют приглашение "Добро пожаловать в ад!", впечатляет. Чернобаевка уже стала легендарной жаровней для орков... Змеиный – не просто новый увлекательный сериал, идущий на рекорд по количеству и масштабам. Он был одним из знаковых объектов в начале этого вторжения, он стал символом крепкой скалы нашей непреклонности и разбития упорных усилий врага!", – сообщили в ОК "Юг".

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Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы НАТО оказывают помощь Вооруженным силам Украины в удержании под контролем острова Змеиный. В частности, силы Альянса причастны к уничтожению российских оккупантов.

Напомним, Вооруженные силы уничтожили на юге нашего государства зенитно-ракетный комплекс "ТОР" российской армии. Оккупанты планировали применить его против защитников острова Змеиный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая защитники юга Украины нанесли удары по вражеским позициям на острове Змеиный. В результате атаки российские оккупанты потеряли несколько единиц своей техники.

Примечательно, что именно с острова Змеиный украинские пограничники и морпехи указали направление движения российскому военному кораблю – крейсеру "Москва", который впоследствии достиг пункта назначения.