Украинская авиация ударила по войскам РФ на Змеином: появилось еще одно видео, снятое с Bayraktar

Вооруженные силы Украины нанесли авиаудары по позициях российских оккупантов на украинском острове Змеиный. Для этого наши воины задействовали два истребителя Су-27.

Видео, снятое с Bayraktar, было опубликовано в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Эти кадры демонстрирует, что украинские Воздушные силы, об уничтожении которых заявляли в РФ с первого дня вторжения, вполне живы.

Видео дня

ВСУ нанесли удары по постройкам на Змеином, которые заняли войска РФ. После этого прогремели взрывы, весь остров был окутан дымом.

"Как видим, повреждения серьезные", – сказано в подписи к видео.

Напомним: защитники Украины нанесли удар по позициям оккупантов на острове Змеиный с помощью Bayraktar. Сообщалось об уничтоженном российском ЗРК "Тор".

После этого СМИ писали, что Россия готовится эвакуировать раненых российских оккупантов и трупы захватчиков с украинского острова Змеиный. В ходе ударов, нанесенных ВСУ по позициям врага, противники понесли большие потери в живой силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-воздушные силы НАТО оказывают помощь Вооруженным силам Украины в удержании под контролем острова Змеиный. В частности, силы Альянса причастны к уничтожению российских оккупантов.