Украинская авиация ударила по войскам РФ на Змеином: появилось еще одно видео, снятое с Bayraktar
Вооруженные силы Украины нанесли авиаудары по позициях российских оккупантов на украинском острове Змеиный. Для этого наши воины задействовали два истребителя Су-27.
Видео, снятое с Bayraktar, было опубликовано в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца). Эти кадры демонстрирует, что украинские Воздушные силы, об уничтожении которых заявляли в РФ с первого дня вторжения, вполне живы.
ВСУ нанесли удары по постройкам на Змеином, которые заняли войска РФ. После этого прогремели взрывы, весь остров был окутан дымом.
"Как видим, повреждения серьезные", – сказано в подписи к видео.
Напомним: защитники Украины нанесли удар по позициям оккупантов на острове Змеиный с помощью Bayraktar. Сообщалось об уничтоженном российском ЗРК "Тор".
После этого СМИ писали, что Россия готовится эвакуировать раненых российских оккупантов и трупы захватчиков с украинского острова Змеиный. В ходе ударов, нанесенных ВСУ по позициям врага, противники понесли большие потери в живой силе.
Как сообщал OBOZREVATEL, Военно-воздушные силы НАТО оказывают помощь Вооруженным силам Украины в удержании под контролем острова Змеиный. В частности, силы Альянса причастны к уничтожению российских оккупантов.