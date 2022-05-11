Вступление Украины в ЕС могут ускорить: известный экономист озвучил сроки

Украина имеет шанс на вступление в ЕС в течение пяти лет. Однако процедуру могут значительно ускорить, так как сейчас сложились условия, при которых "все возможно".

Об этом в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару рассказал один из 10 самых цитируемых ученых мира за последние 10 лет, профессор Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я уверен, что Украина присоединится к Европейскому Союзу. Или наоборот – ЕС присоединится к Украине (смеется). Сколько времени это займет – я не знаю. Польша, страны Балтики присоединялись 5-10 лет. Я думаю, что 5 лет – это реальный для нас план. В Европе очень большое желание помочь Украине. Уровень разговоров очень сильно изменился", – говорит эксперт.

Видео дня

Однако также экономист допускает вариант, при котором процедура займет меньше времени. Он также отметил, что еще до начала полномасштабной войны даже срок в пять лет казался практически невозможным. Сейчас же, имея поддержку от ЕС, для Украины открылись новые возможности.

"Отвечу так: если бы мне кто сказал 3 месяца назад, что у нас вообще будет шанс присоединиться к ЕС в ближайшие 5 лет, я бы подумал, что это фантастика. Сейчас сложились такие экстраординарные условия, что все возможно. И деньги дают, и оружие, и, возможно, мы справимся быстрее, чем через 5 лет", – говорит Городниченко.

Напомним, как писал OBOZREVATEL, в первой части интервью Городниченко рассказал Оресту Сохару о том, как будут восстанавливать экономику и инфраструктуру Украины, а также о перспективах членства в ЕС.