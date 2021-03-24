ЗСУ влаштували масштабні маневри зі "Смерчами" біля адмінкордону з Кримом

Вікторія Довгань Відео 13:06, 24.03.2021 Оновлено: 13:06, 24.03.2021

Українські військові влаштували масштабні навчання із залученням реактивних систем залпового вогню "Смерч" поблизу з окупованим Кримом. Захисники тренувалися боротися з повітряною розвідкою ворога.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Справа Шеремета: суд виніс нові рішення щодо підозрюваних

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти росіян

Зеленський хоче роздати українцям гроші, створивши економічні паспорти: у чому суть ідеї

На Android-смартфонах трапився збій: названо причину

Арахамія пояснив, як відпочив на Мальдівах усього за 80$