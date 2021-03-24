ВСУ устроили масштабные маневры со "Смерчами" у админграницы с Крымом

Виктория Довгань Видео 13:06, 24.03.2021 Обновлено: 13:06, 24.03.2021

Украинские военные устроили масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи с оккупированным Крымом. Защитники тренировались бороться с воздушной разведкой противника.

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