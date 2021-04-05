Зливи в Індонезії спровокували масштабні повені та зсуви

Марина Ліснічук Відео 11:54, 5.04.2021 Оновлено: 12:07, 5.04.2021

В Індонезії та Східному Тиморі через рясні зливи почалася повінь і зсуви, внаслідок яких загинули більше 70 осіб, ще приблизно 40 вважаються зниклими безвісти. Детальніше читайте за посиланням.

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