Журналістка з Білорусі обізвала Україну і розкритикувала Зеленського

Софія Ковнір Відео 15:40, 3.04.2021 Оновлено: 15:43, 3.04.2021

Журналістка білоруського державного каналу "СТВ" Юлія Артюх заявила, що "Україна – це не процвітаюча країна, а та, яка загинається від злиднів". Телеведуча вважає, що український народ "лазить по смітниках у пошуках їжі", поки президент Володимир Зеленський "сидить у розкішному кабінеті, знімаючи стримчики". Подробиці читайте за посиланням.

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