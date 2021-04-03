Журналистка из Беларуси обозвала Украину и раскритиковала Зеленского

София Ковнир Видео 15:40, 3.04.2021 Обновлено: 15:43, 3.04.2021

Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх заявила, что "Украина – это не процветающая страна, а загибающаяся от нищеты". Телеведущая считает, что украинский народ "лазит по мусоркам в поисках еды", пока президент Владимир Зеленский "сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики". Подробности читайте по ссылке.

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