Затримані в Дубаї українки прилетіли до Києва

Софія Ковнір Відео 09:14, 13.04.2021

У ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з Дубая з українськими моделями, яких раніше затримали в ОАЕ за голу фотосесію на балконі. Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – заявила, що це були "просто ню-фотографії і нічого іншого".

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