Задержанные в Дубае украинки прилетели в Киев

София Ковнир Видео 09:14, 13.04.2021

В ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Дубая с украинскими моделями, которых ранее задержали в ОАЭ за голую фотосессию на балконе. Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – заявила, что это были "просто ню-фотографии и ничего другого".

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