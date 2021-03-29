Застряглий танкер Ever Given зняли з мілини

Карина Бондаренко Відео 07:24, 29.03.2021 Оновлено: 07:55, 29.03.2021

Застряглий контейнеровоз Ever Given 29 березня зняли з мілини в Суецькому каналі. Він простояв там шість днів.

Контейнеровоз довжиною 400 метрів через сильний вітер сів на мілину вранці 23 березня і заблокував Суецький канал. Вперше його вдалося зрушити з місця через чотири дні операції. Для цього довелося поглиблювати дно навколо контейнеровоза і вивезти понад 20 тисяч тонн піску.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Війська РФ облаштовують нові позиції на Донбасі – штаб ООС

Bellingcat встановила росіян, причетних до жорстоких тортур в донецькій "Ізоляції". Фото і деталі

Руйнування КаРФагену. Китай відразу займе Сибір і Далекий Схід

Збірна України на останніх хвилинах втратила перемогу у відборі ЧС-2022

Повєткін – Вайт: опубліковано відео переможного нокауту і найкращі моменти бою