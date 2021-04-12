Загибель військових під Шумами: точку снайперів "ДНР" зняли з висоти пташиного польоту

Вікторія Довгань Відео 13:58, 12.04.2021 Оновлено: 13:58, 12.04.2021

Терористи "ДНР" облаштували позицію для снайпера на водонасосній станції поблизу Шумів. Саме там 26 березня було вбито чотирьох воїнів ЗСУ та поранено ще двох.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Непереможний український супертяж виграв бій нокаутом. Відео

На Київщині затримали чоловіка, який застрелив лелеку заради розваги

Ердоган попередив Путіна про те, що підтримає Україну з моря

У Нідерландах оприлюднено перехоплення розмов підозрюваного у збитті МН17 про російський "Бук"

На Миколаївщині дівчині-підлітку з інтернату примусово зробили аборт