Гибель военных под Шумами: точку снайперов "ДНР" сняли с высоты птичьего полета

Виктория Довгань Видео 13:58, 12.04.2021 Обновлено: 13:58, 12.04.2021

Террористы "ДНР" обустроили позицию для снайпера на водонасосной станции вблизи Шумов. Там 26 марта были убиты четверо воинов ВСУ и ранены еще двое.

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