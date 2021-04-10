Напівзруйнований Гостиний двір: як сьогодні виглядає ''серце Подолу''

Андрій Жигайло Відео 05:58, 10.04.2021

Гостиний двір свого часу був перлиною київського Подолу. Але сьогодні він потребує негайного ремонту.

У 2021 році столична влада вимагає від Фонду держмайна України укласти договір на збереження пам’ятки. Комплекс знаходиться в аварійному стані.

У КМДА зазначили, що готові реставрувати пам’ятку та віддати її закладам культури.

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