Війська РФ на кордоні з Україною: журналісти показали польовий табір

З початку березня збройні сили Російської Федерації здійснюють нарощування військ поблизу державного кордону України.

Військові табори зафіксували на півночі, сході і на півдні українського кордону, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на Донбасі з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ.

Паралельно Росія веде пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України.