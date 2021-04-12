Войска РФ на границе с Украиной: журналисты показали полевой лагерь
С начала марта вооруженные силы Российской Федерации осуществляют наращивание войск вблизи государственной границы Украины.
Военные лагеря зафиксировали на севере, востоке и на юге украинской границы, а также в оккупированном Крыму. Кроме того, возросло количество случаев нарушения перемирия на Донбассе со стороны вооруженных формирований РФ, есть потери среди бойцов ВСУ.
Параллельно Россия ведет пропагандистскую кампанию в оправдание агрессии против Украины.