У Венесуелі стався потужний вибух на газовому заводі: влада заявила про теракт. Фото та відео

У суботу, 20 березня, у венесуельському місті Ель-Техеро штату Монагас на підприємстві компанії PDVSA стався потужний вибух. Зараз про жертви і постраждалих невідомо.

За словами міністра промисловості і національного виробництва Венесуели Тарека Ель-Айссамі, НП – це "змова терористів". Про це пише місцеве видання Lomazoma (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, зараз влада була змушена евакуювати жителів довколишніх районів. Вони вживають усіх необхідних заходів для усунення наслідків вибуху.

Тарек Ель-Айссамі додав, що причина, кількість жертв і постраждалих встановлюються.

За словами очевидців, у другій половині дня в цьому районі були чутні два вибухи, через що співробітники служби безпеки переселили жителів сусідніх ділянок газопроводу.

Зазначається, що станція, яка постраждала від вибуху, відповідає за стиснення газу для закачування його під високим тиском у свердловини в районах Ель-Техеро, Ла-Леона та Уріка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Башкирії Уфі (РФ) сталися вибух і пожежа на газо- і нафтопереробному заводі "Уфаоргсинтез". Внаслідок цього щонайменше одна особа загинула й одна постраждала.