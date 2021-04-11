На Тернопільщині тракторист знайшов саркофаг віком 5 тисяч років. Відео

У Тернопільській області тракторист під час польових робіт випадково виявив саркофаг, вік якого близько п'яти тисяч років.

Як повідомляє "Урядовий кур`єр", знахідку зробили в селі Ридодуби Чортківського району. Тракторист в полі зачепив і проломив кам'яну брилу, під якою виявилися отвір. У ньому він побачив людський череп.

"Коли археологи прибули на місце знахідки, то виявили в землі частину кам'яної могили-саркофага з місцевого "червоного" каменю. Кришка, теж кам'яна, була частково проломлена при обробці землі технікою. Попередньо, це типове поховання так званої комарівської культури, могильник "білопотоцького типу", або культури кулястих амфор. Тобто, мова йде орієнтовно про IV тисячоліття до нашої ери", – розповіла директорка Тернопільського обласного центру охорони і наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, археологиня Марина Ягодинська.

Вона зазначила, що незабаром вчені відправляться на розкопки і точніше визначать вік саркофага і вивчать людські останки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на околиці селища Самарівка Дніпропетровської області археологи виявили залишки старовинного міста 18 століття.