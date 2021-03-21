Геращенко показав відео із затриманим під Офісом президента: він бив вікна

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав відео з доказами вандалізму громадянина, який бив шибки на дверях Офісу президента під час акції 20 березня на підтримку засудженого в Одесі Сергія Стерненка.

Про це він написав у Facebook, додавши, що чоловіка затримали того ж вечора, йому вже висунуто звинувачення у хуліганстві (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Підозрюваним у вчиненні протиправних дій під час мітингу є уродженець Вінницької області, 1995 року народження. У поліції зазначили, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Один із його соратників назвав затриманого поліцейським провокатором. Цитую: "Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був "мирним учасником акції" біля ОП. Також він запевняє, що учасники не планували бити вікна будівлі, а зробили це поліцейські провокатори", – написав Геращенко.

Він додав, що якщо це дійсно було так, і правоохоронці затримали "поліцейського провокатора", а не звичайного вандала, то він не розуміє, чому 20 березня під відділок поліції прийшла юрба громадян, які з бійкою вимагали випустити затриманого.

"Для чого випустити? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила "мирний" характер протесту? Чи для того, щоб він уник відповідальності за свої умисні хуліганські дії? Особисто вважаю, що правильна відповідь – друга. Провокатори, за спинами яких стоять політикани, не хочуть нести відповідальність за свої вчинки", – додав заступник глави МВС.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 ККУ, слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

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