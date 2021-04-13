Тури за кордон і COVID-19: експерт дав важливі поради

Експерт з питань туризму Олександр Новіковський в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів про ризики під час відпочинку за кордоном, зокрема, у Туреччині, де зафіксований спалах COVID-19. За його словами, курортні зони цієї країни не постраждали від епідемії. Втім, він озвучив низку порад для тих, хто планує відпочинок не лише в Туреччині, а й в інших популярних туристичних країнах.

Новіковський також розповів про суттєве зниження ціни на тури. За його словами, деякі оператори продають їх утричі дешевше, ніж зазвичай. Тому експерт порадив вже зараз планувати літній та осінній відпочинок.