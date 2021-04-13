Тури за кордон і COVID-19: експерт дав важливі поради

716

Експерт з питань туризму Олександр Новіковський в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів про ризики під час відпочинку за кордоном, зокрема, у Туреччині, де зафіксований спалах COVID-19. За його словами, курортні зони цієї країни не постраждали від епідемії. Втім, він озвучив низку порад для тих, хто планує відпочинок не лише в Туреччині, а й в інших популярних туристичних країнах.

Новіковський також розповів про суттєве зниження ціни на тури. За його словами, деякі оператори продають їх утричі дешевше, ніж зазвичай. Тому експерт порадив вже зараз планувати літній та осінній відпочинок.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаПідсумкиНовини Obozrevatel TVЕфіри Obozrevatel TVПряма трансляціяЛітній відпочинокКоронавірусціни на відпочинокОлександр Новіковський

Топ відео