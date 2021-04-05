Терористи "Л/ДНР" похвалилися кадрами з колоною військової техніки

Марина Ліснічук Відео 07:41, 5.04.2021 Оновлено: 07:46, 5.04.2021

Російські найманці жахають мережу новими відео зі скупчення військової техніки на полігонах, не вказуючи місця дислокації. Один із роликів розмістив у Twitter ексватажок терористів "ДНР" Ігор (Стрєлков) Гіркін. На опублікованих ним кадрах видно колону із десятків танків і гаубиць. Водночас фахівці ОБСЄ фіксують безліч такого російського озброєння на Донбасі. Детальніше читайте за посиланням.

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