Террористы "Л/ДНР" похвастались кадрами с колонной военной техники

Марина Лисничук Видео 07:41, 5.04.2021 Обновлено: 07:46, 5.04.2021

Российские наемники ужасают сеть новыми видео из скопления военной техники на полигонах, без указания места дислокации. Один из роликов разместил в Twitter экс-главарь террористов "ДНР" Игорь (Стрелков) Гиркин. На опубликованных им кадрах видна колонна из десятков танков и гаубиц. В то же время специалисты ОБСЕ фиксируют множество такого российского вооружения на Донбассе. Подробнее читайте по ссылке.

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