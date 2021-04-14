Танки та артилерія ЗСУ влаштували видовищні навчання на півдні

Вікторія Довгань Відео 09:43, 14.04.2021 Оновлено: 09:57, 14.04.2021

Танкові та артилерійські резерви ЗСУ влаштували видовищні маневри біля окупованого Криму. Воїни, за легендою, протидіяли спробі прориву лінії оборони ворогом.

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