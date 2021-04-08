Спецпроект журналістських розслідувань "Фокус" №7 | Офіс "непростих" рішень

Obozrevatel Відео 14:50, 8.04.2021 Оновлено: 15:55, 8.04.2021

Доларові мільйонери і військово-політичні найманці київського офісу Саакашвілі: вигнання Познера і єврокомісара Данієльсона, затримання Семенченко і прощання Сейсембая ...

в новому міжнародному випуску програми журналістських розслідувань "ФОКУС"

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