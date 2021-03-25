Президент Франції Еммануель Макрон закликав "вранці, вдень та ввечері" вакцинувати – коронавірусні хроніки

Obozrevatel Відео 17:30, 25.03.2021

У Великій Британії штрафуватимуть за закордонні поїздки без поважної причини.

У Кремлі заявляють, що Путін вакцинувався проти COVID-19. А президент Франції Еммануель Макрон закликав "вранці, вдень та ввечері" вакцинувати людей від коронавірусу

Більше розкажуть наші журналісти в коронавірусному огляді.

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