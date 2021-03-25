Президент Франции Эммануэль Макрон призвал "утром, днем и вечером" вакцинировать – коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 17:30, 25.03.2021

В Великобритании будут штрафовать за зарубежные поездки без уважительной причины.

В Кремле заявляют, что Путин вакцинировался против COVID-19. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал "утром, днем и вечером" вакцинировать людей от коронавируса.

Больше расскажут наши журналисты в коронавирусном обзоре.

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