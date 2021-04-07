Полозов: самолюбство Путіна уражене, він підвищує ставки

Російський правозахисник Микола Полозов в ефірі телеканалу OBOZREVATEL поділився думкою про загострення на Донбасі, про переділ землі в окупованому Росією Криму та про шляхи вирішення проблеми питної води на півострові. За його словами, причиною ескалації на сході України могло бути уражене самолюбство президента РФ Володимира Путіна. Чинячи тиск на українську владу, Кремль буде тестувати світове співтовариство, допустив правозахисник.

Полозов також констатував, що на сьогоднішній день росіяни не готові виходити на масові протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального, а чутки про підготовку до зміни влади в Кремлі – не більше ніж чутки.